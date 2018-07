Le fiamme distruggono lo scooter di una donna, indagano i carabinieri

A fuoco uno scooter di una donna. E’ successo a A Menfi, intorno alle 2 e 15 della notte scorsa. Divorato dalle fiamme uno scooter Piaggio Nrg. Il rogo ha coinvolto, in parte, anche la Fiat Panda di proprietà di un pensionato. Il fatto è avvenuto in corso Bilello. Sul posto i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Montevago che hanno avviato le indagini. Tra i primi rilievi di rito, l’incendio non dovrebbe essere doloso.