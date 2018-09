Scontro frontale a Naro, due auto coinvolte: un ferito lieve

Incidente a Naro. Scontro tra due auto. I veicoli coinvolti sono una Fiat Punto ed un Suv. Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente, ferito uno dei conducenti.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Naro, che hanno avviato i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'impatto, e l’ambulanza del 118. Il ferito non è in pericolo di vita, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta. Il fatto è accaduto al chilometro 14.900, ai pochi passi dal centro abitato.