Akragas, che botta: Oratorio Santi Ciro e Giorgio strapazzano i biancazzurri

Un sabato da dimenticare per l’Olimpica Akragas. I biancazzurri perdono contro il Marineo. Gli uomini di mister Falsone perdono con il risultato di 3 a 0.

Niente da fare per la squadra agrigentina, ritmo alto dei padroni di casa e tanta voglia di fare bene. Per il Marineo vanno in gol Lepre e Ribaudo, doppietta di quest’ultimo. La partita non è stata mai messa in discussione, i padroni di casa l’hanno vinta di cuore, grinta e tenacia.