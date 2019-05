Scomparso da oltre 4 mesi, il caso a "Chi l'ha visto": il duro atto di accusa del legale

"Ma come è stato possibile che un cliente, ricoverato per problemi psichiatrici, possa allontanarsi in ciabatte senza che nessuno degli operatori lo controlli o lo fermi?". L'avvocato Salvatore Pennica, presenta un esposto alla Procura per valutare il comportamento degli operatori sanitari" della struttura di Marsala che avevano in cura Angelo Gentile, il quarantottenne di Santo Stefano di Quisquina di cui non si hanno notizie da oltre quattro mesi.

Il caso è approdato ancora una volta alla storica trasmissione "Chi l'ha visto" di Rai3 dove il legale, intervistato, ha spiegato di avere presentato un esposto.

Angelo, persona con problemi psichiatrici ma del tutto mite e innocuo, è scomparso nel nulla dal 9 gennaio. Allora il fratello - che era andato a prenderlo dalla clinica dove volontariamente si era recato per una settimana - lo ha chiamato al cellulare. E lo ha fatto dopo che nella struttura il quarantottenne non è stato trovato. Stando alle ricostruzioni degli stessi familiari, Angelo Gentile - in quella telefonata - era confuso e correva a perdifiato. Ridondante, durante la conversazione di pochi minuti, una parola: sto scappando.

Più persone, quel 9 gennaio scorso, lo hanno visto lungo la statale 115, in un punto di Marsala dove si possono prendere autobus per Agrigento e Trapani. Indossava una coppola, come dimostra l'ultimo selfie che ha postato su Facebook, e delle ciabatte. E dalla sua valigia, recuperata in clinica dal fratello, mancano appunto le ciabatte ma anche il pigiama.

