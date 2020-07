Persone scomparse, Rosario Militello non si trova più: avviate le ricerche

Non si hanno più notizie di Rosario Militello.Il 66enne di Castronovo di Sicilia, si sarebbe allontanato di casa, giorno 15 luglio. A lanciare un appello, è la famiglia dell'uomo. La squadra di ricerche si è anche sposata nell'Agrigentino, ovvero Cammarata. Il comune montano è passato al settaccio.

"Rosario Militello - dice la famiglia - ha 66 anni, alto circa 1, 60 cm e di corporatura media. Da allora amici e familiari non hanno più notizie. Rosario - scrive la famiglia - potrebbe essere in stato confusionale. Non ha il telefono cellulare. Chiediamo un aiuto da parte di tutti nel cercarlo. Chiunque abbia informazioni utili o avvisti Rosario, è pregato di chiamare i carabinieri o direttamente la figlia al numero 380/4574956".