E' scomparso a Londra da 8 giorni, anche "Chi l'ha visto?" si occupa del caso di Salvo

Ancora nessuna notizia utile per ritrovare Salvatore Aleo, il ventisettenne agrigentino - che vive e lavora a Londra - di cui non si hanno più informazioni dallo scorso 6 dicembre. Una scheda a suo nome - che comprende foto e i necessari dati per l'identificazione - è stata caricata anche dalla trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?".

Anche "Chi l'ha visto?" ha dunque iniziato ad occuparsi del caso della scomparsa di Salvatore Aleo, detto Salvo. Il suo telefono risulta spento proprio dal 6 dicembre scorso. Il ventisettenne agrigentino è alto 1,73 circa e non ha nessun segno particolare - hanno già reso noto, sui social, familiari ed amici - . Ci sono anche alcune persone - degli agrigentini che vivono e lavorano a Londra - che stanno provando ad aiutare la famiglia, contribuendo alle ricerche.

Cresce, inevitabilmente, la preoccupazione e l'angoscia dei familiari, degli amici e dei conoscenti del giovane agrigentino che, a Londra, si era trasferito per trovare lavoro e un impiego l'aveva effettivamente trovato nel deposito "Amazon". Il ventisettenne sarebbe dovuto tornare ad Agrigento per un breve periodo di vacanza in coincidenza con il Natale.