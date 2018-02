Pensionato scomparso, il caso finisce anche su "Chi l'ha visto"

Sono ancora accesi i riflettori su Giuseppe Alaimo, il pensionato di Racalmuto scomparso un mese fa. Del caso si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto" su Rai Tre, mandando in onda un servizio per cercare di fare luce sulla scomparsa dell'anziano. Sono stati intervistati alcuni cittadini che conoscevano Alaimo, personaggio molto noto in città, ed anche Gioacchino Emmanuele, un amico che si prendeva cura di lui, che racconta di averlo visto l'ultima volta il 18 febbraio scorso.

Non si fermano, intanto, le indagini della Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo. Tutte le ipotesi sono in piedi, anche quella di allontanamento volontario. Recentemente anche il sindaco Emilio Messana, è intervenuto, lanciando un appello ai cittadini: "Vi chiedo di offrirvi volontari per dare una mano alle ricerche del nostro concittadino Giuseppe Alaimo".

Anche sui social, si susseguono i post di racalmutesi che, condividendo la foto del pensionato, invitano chi sa qualcosa a contattattare le forze dell'ordine.