Scompare un ottantaseienne, ritrovata vuota la sua auto: avviate le ricerche

Lo cercano - con un dispiegamento di carabinieri, vigili del fuoco e Protezione civile - da ieri sera. Ma è da ieri mattina che si sono perse le tracce di un pensionato ottantaseienne di Menfi, Giuseppe Gulli. La sua macchina, una Opel Astra, è stata ritrovata in contrada Vuturo, in territorio di Montevago. Ed è proprio da quella porzione di territorio - allargandosi sempre più, a macchia d'olio, - che i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile stanno setacciando l'intera zona.

E' stato avviato - con il coordinamento della Prefettura di Agrigento - un vero e proprio piano di ricerca persone scomparse. Alla caserma dei carabinieri di Montevago si è tenuto anche un vertice per pianificare la fase operativa.

Non è chiaro cosa sia accaduto. L'anziano pare fosse semplicemente uscito per farsi un giro, senza una meta precisa. Ma i soccorritori, visto l'età della persona di cui non si hanno più notizie, stanno cercando di fare il più in fretta possibile. Ad essere avvisata, su quanto sta accadendo a Montevago, anche il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.