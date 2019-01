Il "giallo" di Gessica, il padre: "Ho sospetti su 3 persone, farò le mie indagini"

Già all'inizio dello scorso novembre - quando Gessica Lattuca era scomparsa da circa 90 giorni - aveva lanciato, attraverso la trasmissione "Quarto Grado", un appello. Con una lettera, il padre della ventisettenne aveva chiesto aiuto per scoprire la verità.

Adesso, che è uscito dal carcere, Giuseppe Lattuca - a "La vita in diretta" - ha ribadito la sua volontà di cominciare a cercare, da solo, Gessica. "Un uomo può scomparire, ma una donna no. Non una mamma di quattro figli!" - ha detto il favarese - .

L'uomo ha sostenuto di avere dei sospetti, su almeno tre persone. "Farò delle mie indagini - ha detto, sempre ai microfoni de 'La vita in diretta' -, ma ho bisogno di un mezzo di locomozione, anche una bicicletta e inizio a cercarla". Gessica Lattuca, mamma di quattro bambini piccoli, è scomparsa dallo scorso 12 agosto. Dell'inchiesta si stanno occupando i carabinieri della tenenza di Favara e quelli del nucleo Investigativo del reparto Operativo di Agrigento.