Un anno dalla scomparsa di Gessica, Anna Alba: "Non resti un caso irrisolto"

Un anno esatto è passato dalla sera del 12 agosto del 2018, quando Gessica Lattuca, giovane donna e mamma faceva perdere definitivamente ogni traccia della sua presenza. Trecentosessantacinque giorni di ricerche, appelli, indagini, momenti di speranza che, con il tempo, si è trasformata nello scoramento di non avere nemmeno una tomba su cui piangere.

Una scomparsa che nei giorni immediatamente successivi è stata trattat con fatalismo, ma con il tempo ha scosso la comunità favarese (che un mese dopo ha dato vita ad una fiaccolata di sensibilizzazione), duramente sferzata, per "peccati" a volte nemmeno compiuti, dalla stampa di livello nazionale che nella città dell'Agnello Pasquale è rimasta a scorrazzare fintanto che la storia di Gessica riusciva ancora a strappare qualche punto di share.

Così oggi, ad un anno da quella scomparsa, il primo cittadino, Anna Alba, ha voluto far sentire la propria voce. "L’intera comunità di Favara - ha detto - non ha mai dimenticato Gessica Lattuca, la mamma scomparsa all’improvviso la sera del 12 agosto del 2018. Scomparsa che, fin da subito, ha sconvolto tutti noi. Nessuno è rimasto a guardare ma, come collettività, ci siamo mobilitati senza mai lasciare sola la famiglia di Gessica ed i suoi bambini. A distanza di un anno - continua -, le indagini sono ancora in corso. Non vogliamo che quello di Gessica rimanga un caso irrisolto, ma speriamo nel suo ritorno a casa così da poter finalmente riabbracciare i suoi bambini e i suoi affetti più cari. La città di Favara e tutti i favaresi non dimenticano Gessica e preghiamo insieme affinché ritorni sana e salva".

Oggi pomeriggio alle 18.30 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo si terrà una messa per Gessica.