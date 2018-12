Scomparsa Gessica Lattuca, i carabinieri setacciano il centro storico: ricerche in corso

I carabinieri della tenenza di Favara stanno setacciando il centro storico. Si cerca, ancora ua volta, Gessica Lattuca. I militari dell’Arma, coadiuvati dalle unità cinofile, scendono in campo per cercare la giovane mamma di Favara.

Al setaccio, dunque, il centro storico favarese. Nel dettaglio i carabinieri stanno controllando la zona di via Carmine ed anche la via Palermo e la via Umberto.

Gessica Lattuca è scomparsa lo scorso 12 agosto, di lei non si hanno più notizie. I carabinieri di Favara non hanno mai lasciato nulla al caso, controllando pozzi abbandonati e campagne dell’Agrigentino.

Le ricerche sono ancora in corso, i militari dell’Arma stanno controllando ogni angolo del centro storico. Le bocche degli investigatori restano, inevitabilmente, chiuse. Sono passati dei mesi dalla scomparsa di Gessica Lattuca. I carabinieri della tenenza di Favara e quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale non si sono mai fermati un solo giorno, sia nelle ricerche della ventisettenne che nell’attività investigativa.