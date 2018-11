Gessica è scomparsa da 90 giorni, dal carcere l'appello del padre: "Mettetevi una mano sulla coscienza"

L'appello - racchiuso in una lettera - questa volta è arrivato dal carcere "Di Lorenzo" di contrada Petrusa. E a raccoglierlo, accendendo ancora una volta i riflettori nazionali sul caso della scomparsa di Gessica Lattuca, è stata la trasmissione Quarto Grado. A spedire la lettera è stato il padre della ventisettenne, mamma di quattro bambini, scomparsa dallo scorso 12 agosto.

"Sono disperato perché non riesco a capire cosa è successo a quella povera figlia - ha scritto l'uomo - . Io non credo che faceva la prostituta come dicono dalle intercettazioni di quelle persone che non capisco cosa volevano da mia figlia. Io chiedo a tutti di aiutarci a scoprire la verità, tutti si devono mettere la mano sulla coscienza e non devono invece parlare male di mia figlia".

"Parlano pure di filmini che servivano a fare i ricatti, ma non possono credere a tutte queste cose brutte. Gessica si era fidata di qualche amicizia sbagliata? Oggi tutti piangiamo, ma deve farlo chi ha fatto male a Gegè".