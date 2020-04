Niente più notizie di Gessica Lattuca, la mamma: "Siamo stati dimenticati"

“Hanno dimenticato mia figlia”. La mamma di Gessica, giovane mamma favarese scomparsa da 19 mesi, torna a lanciare un accorato appello. “Non mollo tutto solo perché - dice la donna a La Sicilia - ho i suoi bambini da crescere”. Gessica è stata cercata in ogni dove, ma della giovane mamma non si hanno più notizie da più di un anno. Un mistero che ancora non è stato risolto.

"Non abbiamo avuto più notizie - dice la signora Giuseppina a La Sicilia. Siamo stati completamente dimenticati, nemmeno per Pasqua ci hanno chiesto come stiamo, come stanno i bambini, niente. Nemmeno mi fanno entrare in caserma per precauzione sanitaria visto quello che sta succedendo. Sulle indagini non sappiamo più niente. Noi non ci arrendiamo, anche nonostante questo periodo di isolamento vogliamo sapere la sorte di Gessica”. La famiglia della giovane mamma favarese chiede ancora una volta risposte.