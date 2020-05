Pensionato scomparso nel nulla? L'appello del figlio: "Se qualcuno lo ha visto, chiamate i carabinieri"

Giuseppe Fallea, il pensionato scomparso lo scorso 13 maggio da Favara, sembra essere sparito nel nulla. Nessuna traccia è stata trovata, nei giorni scorsi, una segnalazione aveva portato speranza nei familiari, una donna aveva avvertito della probabile presenza dell’uomo a Licata, purtroppo le successive verifiche non sono state fruttuose. Il figlio Salvatore è speranzoso, crede ancora che, nonostante siano ormai trascors epiù di due settimane dalla scomparsa, il padre possa essere ancora in vita e dai microfoni di AgrigentoNotizie lancia un appello: “Se qualcuno ha visto qualcosa o lo ha notato in qualsiasi parte, chiami i carabinieri, qualsiasi indizio può essere importante ”.

Pensionato scomparso da 8 giorni, sospeso il piano provinciale di ricerche

Il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che era stato attivato dalla Prefettura, è momentaneamente sospeso, il legale della famiglia Fallea, l'avvocato Domenico Russello, chiederà la ripresa delle ricerche. Per il figlio, resta un mistero come non sia stato possibile neanche trovare l'automobile con la quale viaggiava il padre, una Chevrolet Matiz di colore grigio. Il dubbio dei familiari è che l'anziano possa aver perso il controllo dell'utilitaria e finito in una zona impervia difficilmente avvistabile dagli elicotteri.