Scomparsa di Piscopo, Petix: "Confagricoltura cresciuta grazie al suo impegno"

“Quando quattro anni or sono mi sono trasferito ad Agrigento, tra le prime persone che ho avuto il piacere di conoscere c’è stato anche il Presidente Piscopo. Oggi, appena ho appreso la notizia della sua triste scomparsa, ho provato un senso di mera tristezza. Non parla il Presidente Provinciale dell’AICS ma il ragazzo che ha ricevuto dal Cav. Piscopo consigli, comprensione e collaborazione. Quando qualcuno si trasferisce in una città nuova, come è capitato a me, costui acquisisce nuovi punti di riferimento; il Cav. Piscopo è stato un mio punto di riferimento e fino a qualche settimana fa ha avuto parole e pensieri di premurosità nei miei riguardi, che non dimenticherò.

So che grazie al suo impegno Confagricoltura ebbe un ottimo incremento negli anni nei quali era il Presidente e lo stesso posso dire riguardo al GAL Sicilia Centro Meridionale. Sono cosciente che con la sua scomparsa, la nostra provincia perde una risorsa.

Faccio le mie condoglianze ai familiari del Cavaliere e a tutto il mondo associativo al quale era legato.

Lo ricorderò sempre con affetto e stima per la sua viva intelligenza, per le capacità, per la sua comprensione e per i suoi modi nobili e gentili da Signore d’altri tempi!”