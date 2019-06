Scompare un marittimo a largo di Porto Empedocle, avviate le ricerche con aereo e motovedetta

Marittimo disperso a largo - ad oltre 30 miglia - di Porto Empedocle. La Guardia costiera ha già fatto uscire una motovedetta per effettuare le ricerche. In volo, già da qualche ora, c'è anche un Atr 42 dell'Aeronautica militare. A coordinare le operazioni è la centrale operativa della Guardia costiera di Palermo che ha ricevuto l'allerta dal mercantile inglese diretto a Barcellona.

Ai militari di Palermo, il comandante del mercantile - nel pomeriggio - ha comunicato di non avere più notizie del motorista che era a bordo. Subito, senza perder tempo, s'è levato in volo un Atr42 e la motovedetta della Capitaneria di Porto Empedocle ha fatto rotta verso le coordinate indicate. Le ricerche, a quanto pare, sono ancora in corso.