Netturbini fermi: è sciopero selvaggio, "montagne" di rifiuti invadono Porto Empedocle

E' sciopero "selvaggio". Oggi e quasi certamente anche domani, i netturbini in servizio a Porto Empedocle sono e rimarranno con le braccia incrociate. Dopo due giorni di mobilitazione - e astensione dal lavoro - autorizzata, gli operatori ecologici continuano, anche se in maniera "selvaggia" appunto, nella loro "battaglia" per reclamare il pagamento delle cinque mensilità arretrate.

Lavoratori e sigle sindacali sono in attesa di un segnale da parte dell'amministrazione comunale. Ma il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, nelle scorse ore, convocando una conferenza stampa, ha parlato chiaramente di una "situazione finanziaria ormai al collasso, aggravata dal recente prelievo di oltre 2 milioni di euro fatta, a sorpresa, dalla Tesoreria comunale".

A Porto Empedocle mancherebbero, pare proprio, anche i soldi per pagare gli stipendi agli impiegati comunali. E non è neanche la prima volta. Intanto, la città - fra le ire degli empedoclini - comincia, e anche questa non è la prima volta, ad essere sommersa dalle "montagne" di rifiuti. Strade e marciapiedi sono praticamente ricoperti di sacchetti e la situazione igienico-sanitaria comincia a farsi complicata, se non addirittura critica.

Non è escluso che nelle prossime ore, come è già accaduto in passato, possa essere convocato un tavolo in Prefettura. Ma se il Municipio di Porto Empedocle non ha i fondi a disposizione non si potranno fare neanche piani di rientro. La città sembra, almeno per il momento, essere precipitata in una sorta di limbo e non si intradevono vie d'uscita.