Quinto giorno di sciopero dei netturbini: Favara è invasa dai rifiuti

Quinto giorno di mancata raccolta dei rifiuti a Favara per lo sciopero degli operatori ecologici che rivendicano il pagamento di almeno due mensilità di stipendio arretrate. Secondo quanto appreso dagli operai che AgrigentoNotizie ha incontrato in piazza Cavour, i crediti vantati dovevano essere versati entro il 15 giugno scorso, ma ad oggi nessun assegno è stato intascato dagli operai che hanno deciso di incrociare le braccia ad oltranza. La città è invasa dai rifiuti. I cumuli di spazzatura di ogni genere, dal punto di vista sanitario, mettono a rischio la salute pubblica.

Favara, dopo dodici giorni di stop si sblocca la raccolta dei rifiuti

In via Capitano Callea, una fila di sacchetti nauseabondi, lunga circa cento metri, sono il "biglietto di visita" per quanti accedono nella città dell’agnello pasquale.