Dopo lo sciopero dei netturbini, riprende la raccolta differenziata

Dopo giorni non facili dettati dallo sciopero dei netturbini, prenderà il via domani il nuovo servizio di raccolta differenziata. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, dopo la distribuzione dei mastelli, durata circa un mese, alle sei del mattino scatterà l’operazione “Favara pulita”. Non tutti i cittadini, però, hanno ritirato i mastelli.

“Finora – afferma l’assessore all’Ecologia, Giuseppe Bennica – su 12.800 famiglie censite sono 8.100 quelli che l’hanno ritirato i mastelli”. Chi non si atterrà alle regole e alle indicazioni fornite dal Comune andrà incontro ad importanti sanzioni.