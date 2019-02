Raccolta dei rifiuti ferma da quattro giorni, il Comune cerca nuove ditte

Porto Empedocle, la raccolta dei rifiuti non riparte. Per il quarto giorno di fila gli operatori ecologici hanno infatti continuato a tenere incrociate le braccia, nonostante l'astensione prosegua arbitrariamente da ben 3 giorni. A nulla sono valsi gli appelli alla collaborazione da parte dell'amministrazione comunale così come la stessa ordinanza che il Comune ha rivolto alle ditte, con la quale si chiedeva la ripresa immediata del servizio.

La risposta del raggruppamento "Realmarina" sarebbe stata chiara: non possiamo costringere i lavoratori a tornare al lavoro. Così adesso il Comune, che ha chiesto un intervento anche alla Prefettura, si dice pronto ad adottare soluzioni alternative come l'individuazione di una ditta che agisca in sostituzione per la rimozione dei rifiuti dalle strade. Un'idea non nuova, che era stata messa in campo non molti mesi fa e aveva di fatto sbloccato la situazione per quanto con forti tensioni da parte degli operatori che stanno protestando.

"Qualcosa va fatta - spiega il sindaco Ida Carmina -. Non possiamo rimanere ostaggi di questa situazione: se necessario chiederemo l'intervento dell'esercito e della Protezione civile, ma certamente così non si può continuare: ne va della salute dei cittadini e del decoro della città".

Il Comune, sul fronte del pagamento delle spettanze arretrate, mantiene la stessa posizione: si attendono notizie da parte di Regione (che è al momento bloccata sulla finanziaria) e Stato.