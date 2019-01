Raccolta dei rifiuti, in vista nuovi disagi per i cittadini

Porto Empedocle, nuovi disagi in vista per i cittadini e nuove proteste da parte dei netturbini. Le sigle sindacali hanno infatti comunicato alle ditte della Rti "Realmarina" che domani, giovedì 31 gennaio, i lavoratori si asterranno dal lavoro nelle ultime due ore del turno di servizio, così come accaduto nei giorni scorsi ad Agrigento e Canicattì. Il motivo è sempre lo stesso: i ritardi (più o meno sensibili) dei Comuni nel pagamento delle spettanze dovute, che impedisce alle ditte, pare, la liquidazione degli stipendi.

Gli operatori ecologici empedoclini hanno così deciso, insieme al loro rappresentante Rsu Giovanni Moscato, di intraprendere questa forma di protesta per tenere alta l'attenzione sulla loro vertenza. Intanto, la Fit Cisl, ha comunicato anche l'indizione di una giornata di sciopero per il prossimo 11 febbraio se nel frattempo non si sarà proceduto con pagamenti degli arretrati, ovvero i mesi di marzo, aprile e maggio del 2017, i mesi di settembre, ottobre e novembre del 2018 e la 13esima mensilità di dicembre 2018.