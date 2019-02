Servizio di raccolta rifiuti, scongiurato lo sciopero dei netturbini

Servizio di igiene ambientale, scongiurato il rischio sciopero dei lavoratori agrigentini. Se i netturbini, che lunedì avevano svolto un’assemblea di due ore per valutare l’individuazione di possibili forme di protesta per contestare il ritardo nel pagamento delle spettanze erano rimasti in stato di agitazione e sembravano pronti ad uno sciopero da convocarsi tra 10 giorni, alla fine il pagamento della mensilità da parte del Comune avrebbe fatto rientrare la protesta, almeno per ora.

Ieri, tuttavia, la raccolta straordinaria della carta - necessaria per recuperare il mancato recupero di lunedì scorso - è stata realizzata a singhiozzo e molte zone della città non hanno visto i mastelli svuotati.