Sciopero dei lavoratori marittimi e portuali, Cisl: "Territorio agrigentino strategico"

Incrociano le braccia anche nell'Agrigentino i lavoratori marittimi e portuali, in occasione dello sciopero proclamato l'11 maggio.

"Il territorio di Agrigento - affermano in una nota il segretario Fit Cisl, Mauro Stagno, ed il segretario della Cisl Agrigento, Maurizio Saia - è posto al centro di un sistema marittimo e portuale di primaria importanza, i porti di Porto Empedocle, Licata e Lampedusa con le prerogative di traffico ed assistenza a navi adibite al trasporto merci e viaggiatori, quindi interessate da una consistente attività lavorativa dei due settori marittimo e portuale, è fortemente colpito dalle motivazioni della vertenza che ha portato allo sciopero

"Il nostro territorio - proseguono i sindacalisti - vive due vertenze, a Licata e Lampedusa dove sono già state rilasciate autorizzazioni in merito e dove la Cisl è in prima linea con le altre organizzazioni sindacali confederali a contrastare questa forma di 'svilimento' del lavoro e della professionalità che crea dumping nel lavoro portuale e lacune nella filiera della sicurezza, come testimonia la lunga serie di infortuni nell’ambito marittimo e portuale".

I sindacati considerano necessario lo sciopero dell’11 maggio, "a contrasto di una selvaggia corsa al ridimensionamento del lavoro, che non tiene conto, minimamente, dell’impatto in termini occupazionali e sociali, in un territorio già pesantemente martoriato".