Porto Empedocle sospesa la raccolta, i netturbini incrociano le braccia

Porto Empedocle, sciopero selvaggio dei netturbini. Questa mattina gli operatori ecologici hanno infatti interrotto improvvisamente il servizio di igiene ambientale. Ad annunciarlo è stato sui social l'assessore all'Ecologia Giuseppe Sicilia, il quale ha chiesto ai cittadini di riportare a casa i contenitori.

"Oggi non sarà possibile ritirare i rifiuti - ha spiegato -. Lo sciopero non era stato precedentemente comunicato e questo, purtroppo, non ci ha consentito di segnalarvi in anticipo il disservizio. Vi preghiamo, pertanto, di non lasciare esposti i mastelli per la giornata odierna. Ci scusiamo per il disagio arrecato e il massimo impegno per una pronta risoluzione".

L'amministrazione comunale si è recata questa mattina in Prefettura per incontrare sua eccellenza Dario Caputo e chiedere probabilmente un intervento da parte dell'ufficio territoriale del Governo. I lavoratori la scorsa settimana erano stati denunciati per interruzione di pubblico servizio per l'astensione arbitraria del novembre scorso