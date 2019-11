Sciopero benzinai dal 6 all'8 novembre: i motivi della protesta

benzinai chiusi dal 6 all'8 novembre. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno confermato lo sciopero nazionale di due giorni degli impianti di rifornimento carburanti, che riguarderà la rete autostradale, le tangenziali e i raccordi. I distributori incroceranno le braccia dalle 6 di mercoledì alle 6 di venerdì. "Di fronte al silenzio assordante del Governo e all'indifferenza del Mise - dicono i sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio - le Organizzazioni dei gestori non hanno potuto fare altro che ricorrere alla mobilitazione generale, che culminerà con lo sciopero che avrà inizio alle ore 06.00 del giorno 6 e terminerà alle ore 06.00 del giorno 8 novembre".

Disagi in vista per gli automobilisti. Si tratta di una protesta rivolta in primis contro il governo a causa di una serie di provvedimenti - spiegano i sindacati di categoria - come la fatturazione elettronica e i registratori di cassa. "Nonostante la dichiarazione di sciopero fosse nota da settimane, il Ministero ha dimostrato la sua totale assenza sul terreno del confronto con i Gestori, mostrando disinteresse e superficialità verso un settore che garantisce la mobilità dei cittadini, il servizio agli automobilisti, dalla grande viabilità sino alle aree interne del paese. Con questa politica il Governo sceglie di marginalizzare la nostra categoria, - proseguono - anche attraverso la moltiplicazione di adempimenti fiscali, tanto inutili quanto dispendiosi, senza avere il coraggio di mettere le mani, riordinandola, in quella illegittima giungla contrattuale della quale si avvantaggiano solo soggetti che, fuori da ogni regola e, spesso da ogni legalità, continuano a tenere in ostaggio un settore che contribuisce con circa 40 miliardi l'anno al bilancio dello Stato".

