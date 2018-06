"Sgombero del tribunale di Bari", i penalisti agrigentini scioperano per solidarietà

Primi tre giorni della settimana senza udienze penali anche al tribunale di Agrigento in segno di solidarietà verso i colleghi e gli altri operatori giudiziari di Bari che lavorano da settimane in una tendopoli a causa dello sgombero del tribunale per il rischio di crolli.

La camera penale "Giuseppe Grillo" di Agrigento, coordinata dal presidente Nicola Grillo e dal segretario Gianfranco Pilato, ha deliberato l'astensione alla protesta, indetta a livello nazionale, programmata per lunedì, martedì e mercoledì prossimi.

Nel documento di proclamazione si sottolinea l'inadeguatezza dell'attuale governo nel risolvere la questione.