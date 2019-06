Sciarratta nuovo direttore del Parco, Avenia: "Sarà all'altezza dell'incarico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Roberto Sciarratta nuovo direttore del Parco, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Avenia: "Incarico prestigioso che ricoprirà magistralmente"

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Alberto Avenia, a nome suo e dell’intero Consiglio esprime apprezzamento per la nomina dell’architetto Roberto Sciarratta, già alla direzione dell’unità operativa Beni paesaggistici, a nuovo direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi.

“Si tratta di un incarico prestigioso e di altissima responsabilità che so Roberto svolgerà in modo magistrale – dichiara Avenia -. Sono personalmente lieto del risultato raggiunto da Sciarratta, al quale sono legato da lunghissima amicizia”.

Avenia, inoltre, esprime gratitudine a nome dell’Ordine nei confronti del direttore uscente, l’architetto Giuseppe Parello, per il lavoro pregevole svolto in questi anni.