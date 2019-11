Valigia abbandonata fra le auto: è sospetta, in arrivo gli artificieri

Sono già per strada. Stanno per arrivare gli artificeri di Palermo, a Sciacca, per una valigia sospetta rinvenuta fra le auto di fronte al museo del Carnevale. Carabinieri, polizia e vigili urbani hanno interdetto al transito la strada e hanno già visionato, nel tentativo di identificare chi la possedesse, i filmati delle telecamere di video sorveglianza.

Ma dai filmati non è stato possibile risalire alla valigia, a quanto pare nessuna delle telecamere di via Allende avrebbe inquadrato quella determinata porzione. L'unica via percorribile è stata dunque quella di richiedere l'intervento degli artificeri che, una volta giunti in contrada Perriera, dovranno rimuovere la valigia e poi, se ci saranno le condizioni di sicurezza, provare ad aprirla.

La valigia è scura e di medie dimensioni.