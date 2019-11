Valigia abbandonata fra le auto: gli artificieri l'hanno fatta esplodere

Gli artificeri di Palermo hanno fatto esplodere la valigia sospetta che era stata rinvenuta, nel pomeriggio, fra le auto in sosta davanti al museo del Carnevale di Sciacca. Carabinieri, polizia e vigili urbani avevano interdetto al transito la strada e subito hanno visionato, nel tentativo di identificare chi la possedesse, i filmati delle telecamere di video sorveglianza.

Dai filmati non è stato possibile risalire alla valigia, a quanto pare nessuna delle telecamere di via Allende avrebbe inquadrato quella determinata porzione. L'unica via percorribile è stata dunque quella di richiedere l'intervento degli artificeri che, una volta giunti in contrada Perriera, hanno fatto esplodere la valigia. Una valigia vuota. Qualcuno, per liberarsene, l'aveva abbandonata esattamente come un rifiuto. Subito dopo che è stata esplodere, l'allarme - a Sciacca - è rientrato.