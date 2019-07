"Ubriaco e con hashish in macchina": arrestato un disoccupato

Come guidava - lungo via Lido - non è piaciuto ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca. Militari che, alle 3,30 circa di stanotte, lo hanno fermato, controllato e sottoposto all'esame dell'etilometro. Il trentasettenne saccense, un disoccupato, è risultato essere "alticcio" ed è scattata dunque, a suo carico, la denuncia alla Procura della Repubblica per guida in stato d'ebbrezza. Ma i carabinieri del Norm hanno deciso di procedere anche ad una perquisizione: prima sull'autovettura e poi nel suo domicilio. Effettivamente i carabinieri avevano subodorato bene. L'uomo è stato trovato, infatti, secondo l'accusa, in possesso di 20 grammi di hashish, "roba" suddivisa in dosi, e di un bilancino di precisione.

Per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il trentasettenne è stato dunque arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato collocato, in attesa dell'udienza di convalida, ai domiciliari.