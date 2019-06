"Guidava senza patente e con 32 grammi di hashish in macchina": arrestato

Un canicattinese, L. N. di 28 anni, domiciliato a Sciacca è stato arrestato, dalla polizia di Stato perché trovato con 32 grammi di hashish suddiviso in dosi e con degli utensili idonei per il "taglio" dello stupefacente. L'uomo è stato controllato, dai poliziotti del commissariato di Sciacca che erano con una unità cinofila della Guardia di finanza, in via Cappuccini. Durante il posto di blocco nel quale è incappato avrebbe ammesso di non avere documenti con se. Il che ha fatto scattare la perquisizione e dunque il rinvenimento della "roba". Al giovane è stata contestata anche l'ipotesi di reato di guida con patente revocata.