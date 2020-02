Topi a scuola, istituto chiuso per tre giorni: via alla derattizzazione

Scuola Sant'Agostino chiusa per tre giorni, per procedere ad una straordinaria derattizzazione. Accade a Sciacca dove nella palestra e in vari locali dell'istituto scolastico sono stati segnalati ratti. A disporre la derattizzazione è stato il sindaco Francesca Valenti. Da ieri, dunque, niente lezioni nell'istituto che sorge in viale Della Vittoria e ospita oltre 600 alunni della scuola primaria. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Un problema che non è nuovo per la scuola che sorge a circa un centinaio di metri dall'area verde. La questione "topi a scuola" è stata esaminata anche dalla commissione consiliare Sanità.