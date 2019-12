"Tenta di forzare la finestra di un'abitazione", denunciato 47enne

Tentato furto in abitazione. E' di questa ipotesi di reato che il 47enne L. G. dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria di Sciacca. A denunciarlo, in stato di libertà, sono stati gli agenti del commissariato cittadino.

Grazie ad una segnalazione arrivata sulla sulla linea "112 Nue", gli agenti della polizia si sono recati nel centro storico di Sciacca: poco prima - stando alla segnalazione che i poliziotti avevano ricevuto - un soggetto aveva tentato di forzare le alette della finestra di un'abitazione. Sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno e non hanno potuto far altro che constatare il tentativo di furto.

Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso però di identificare il presunto malvivente.



Continua incessantemente il controllo del territorio, d'intesa con la Questura di Agrigento.