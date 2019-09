"Tentò violenza sessuale sulla spiaggia", espulso il romeno imputato

Il romeno, Vasile Bacau di 39 anni, accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane sulla spiaggia dello Stazzone a Sciacca, è stato espulso dal territorio italiano. L'uomo è atteso domani, al tribunale di Sciacca, per il suo esame nel processo in cui è imputato e nella stessa udienza è previsto che venga sentita il teste chiave, una giovane che era assieme alla ragazza che, secondo l'accusa, avrebbe subito la tentata violenza sessuale.

L'imputato da qualche mese è stato rimesso in libertà dal tribunale e in precedenza, durante un'udienza, si è ferito dopo essersi procurato, in carcere, un'ampia ferita al volto.

La Procura della Repubblica di Sciacca ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per il romeno, saltando la fase dell'udienza preliminare. Il processo è ormai alle battute conclusive. Mancano gli ultimi testi e la giovane chiamata a testimoniare che nei mesi scorsi non è stata rintracciata. Per questo è stata fissata un'altra udienza per sentirla.