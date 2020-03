Emergenza Coronavirus: nuovi tamponi positivi, salgono a 4 i pazienti ricoverati

Nuovi tamponi positivi e un paziente in più ricoverato. Sembra aggravarsi, anche se i numeri restano per fortuna bassi, il quadro infettivo da Coronavirus nell'Agrigentino. I nuovi tamponi risultati positivi, secondo quanto è stato reso noto dal sindaco di Sciacca: Francesca Valenti, sono tutti di operatori sanitari e rientrano in quanto accaduto all'ospedale "Giovanni Paolo II". Vi sarebbe poi un nuovo tampone positivo anche a Ribera dove, pare, che si attendano esiti di altri test. Secondo quanto ufficializzato dalla Regione, se per l'intera isola si sono registrati - nelle ultime 24 ore - 130 casi in più, per l'Agrigentino viene comunicato un nuovo ricovero. Sono, al momento, 4 le persone - affette da Covid-19 - in ospedale.

Cinque tamponi positivi a Sciacca

Sono 16 i casi accertati solo all'ospedale di Sciacca. L'esame degli oltre 100 tamponi eseguiti al "Giovanni Paolo II" - dopo il contagio del medico 49enne, una donna, del reparto di Medicina tuttora ricoverata al "Sant'Elia" di Caltanissetta - ha rivelato altre 5 persone colpite. Si tratta, in particolare, di

4 operatori sanitari e di un paziente. A confermare la notizia il direttore sanitario Gaetano Migliazzo, il quale ha precisato che l'ospedale continua a funzionare regolarmente. I cinque contagiati da Covid-19 vanno ad aggiungersi agli 11 che erano già stati accertati nei giorni scorsi. "I risultati dei nuovi tamponi hanno fatto registrare altri cinque casi positivi riconducibili alla situazione emersa qualche giorno fa nell’ospedale di Sciacca - ha detto in un video-messaggio, il sindaco di Sciacca Francesca Valenti - . Il nostro ospedale, in questo momento, sta vivendo una situazione particolarmente difficile".

“E’ un aumento previsto e prevedibile - ha spiegato il sindaco di Sciacca - e dobbiamo aspettarci un picco anche nelle prossime settimane. Dobbiamo capire che ci saranno giorni difficili da affrontare. Ringrazio tutti gli operatori della sanità che, assieme a operatori di altri settori, lavorano giorno e notte per la tutela della nostra salute. C’è grande attenzione da parte di tutte le autorità – ha proseguito il sindaco Valenti - . Ho avuto rassicurazioni dal Governo regionale, dal prefetto, dalla direzione dell’Asp che si stanno mettendo in campo tutti i possibili interventi per la provincia di Agrigento e in particolare per Sciacca. Ma ho chiesto e chiederò di più per Sciacca, in questo momento difficile, perché abbiamo bisogno di aiuto e di attenzioni”.

Il sindaco ha ribadito l'’appello a restare a casa. “Oggi – ha detto – ho ricevuto una nota del questore di Agrigento che specifica che si può uscire solo per ipotesi eccezionali. Ci sono controlli, anche sulla veridicità delle dichiarazioni. Stare a casa è fondamentale per superare questo momento di difficoltà. Ognuno, responsabilmente, deve fare la propria parte: solo stando uniti si vincono le battaglie”. A Sciacca, così come in altre realtà, continua l’opera straordinaria di disinfezione nella città, con personale e mezzi della Protezione civile e del volontariato.

Nuovo caso a Ribera, sottoposto a tampone pure un bimbo

Intanto a Ribera, altre tre persone - fra cui un bambino - sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo e i risultati dovrebbero arrivare, nelle prossime ore, dal Policlinico. Ma a Ribera c'è un quarto caso di tampone Covid-19 positivo. A quanto pare, anche questo nuovo caso risulta riconducibile al "focolaio" dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Coronavirus: l’aggiornamento oggi in Sicilia

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 13 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 130 campioni (15 più di ieri).

Risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a Palermo, quindici a Catania, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e quattro a Trapani) di cui solo 7 in terapia intensiva, mentre 82 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.