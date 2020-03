Covid-19 e fine quarantena, Valenti: "Solo dopo il tampone si potrà abbandonare l'isolamento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’obbligo dell’isolamento fiduciario e l’esame del tampone per chi è rientrato a partire dal 14 marzo. È l’oggetto di un nuovo avviso diramato dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti che fa riferimento all’articolo 1 dell’ordinanza 7 del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che dispone “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il sindaco Francesca Valenti avvisa, in particolare, “che i soggetti rientrati in Sicilia dal 14 marzo 2020, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, a ridosso della conclusione del termine di quarantena dovranno essere sottoposti a tampone rinofaringeo e, quindi, non potranno abbandonare l’isolamento fiduciario se non dopo l’esito definitivo del tampone comunicato dall’ASP”.