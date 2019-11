"Trasportavano rifiuti speciali pericolosi e non": tre condanne

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Grazia Scaturro, ha condannato Stefano Calvaruso di 51 anni, un altro Stefano Calvaruso di 37 anni e Salvatore Mercurio di 48 anni. La pena prevista in sentenza dal magistrato è di 6 mesi di reclusione e 2.600 euro di multa ciascuno. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. I tre erano accusati di aver trasportato a Menfi, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Si trattava, in particolare, di rifiuti ferrosi ed ingombranti che erano stati sistemati all'interno di un autocarro. Per Mercurio, il giudice ha disposto la sospensione della pena. La vicenda per la quale è stato celebrato il processo si riferiva a fatti verificatisi nell'aprile del 2016.