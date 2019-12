Scontro fra auto in centro, 40enne denunciato dopo l'incidente

Denunciato alla Procura per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E' accaduto a Sciacca dopo un incidente stradale fra due auto, in via Del Gelsomino. Uno dei due conducenti, un quarantenne, è rimasto ferito e - dopo l’impatto - è stato portato all’ospedale “Giovanni Paolo II”. L’uomo è stato sottoposto, oltre alle cure, all’esame del sangue che ha riscontrato presenza di sostanze stupefacenti. Quale sanzione accessoria, i poliziotti del commissariato cittadino, gli hanno revocato la patente di guida.