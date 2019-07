"Schiaffeggia e prova a strangolare l'ex", denunciato un cinquantenne

Percosse e lesioni. E' per questa ipotesi di reato che un cinquantenne di Sciacca, F. F., è stato denunciato alla Procura della Repubblica dalla polizia di Stato. Avrebbe schiaffeggiato l'ex compagna in via Cappuccini, a Sciacca, facendola stramazzare per terra e poi afferrandola al collo avrebbe provato a strangolarla. A denunciare l'uomo è stata l'ex convivente che sarebbe stata avvicinata dall'uomo in mezzo la strada e che sarebbe stata schiaffeggiata. Alcuni passanti sarebbero intervenuti in soccorso della donna, l'uomo avrebbe desistito. Per i traumi riportati, la trentacinquenne si è recata presso il pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove il medico, dopo le cure necessarie, l'ha dimessa con una prognosi di 15 giorni. A conclusione dell'attività investigativa da parte degli agenti del commissariato di polizia di Sciacca è scattata la denuncia a carico dell'uomo.