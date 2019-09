Anche i dissuasori di parcheggio vanno a ruba: avviate le indagini

Sono stati i cacciatori di ferro? E' questo uno degli interrogativi che si sta ponendo la polizia municipale di Sciacca dove si sono registrati degli stranissimi episodi. In via Pietro Gerardi un dissuasore da parcheggio è stato rubato e altri 5 sono stati pesantemente danneggiati, verosimilmente nel tentativo di portarli via. Si tratta di paletti che, in città, sono stati collocati da pochissimo tempo e che servono per evitare la sosta, o peggio ancora il parcheggio, delle autovetture lungo il ciglio della strada.

La polizia municipale, per venire a capo dell'episodio, sta anche passando in rassegna i filmati realizzati da alcune telecamere di video sorveglianza collocate proprio lungo la via Pietro Gerardi.