"Ruba la moto e va a comprarsi le sigarette", denunciato un trentenne

Si impossessa della moto, lasciata con tanto di chiavi appese al quadro d'accensione e con il casco sulla sella, e va a comprarsi le sigarette. Dopo circa 20 minuti, riporta indietro il ciclomotore che ha però una fiancata danneggiata. Ha 30 anni, G. G., ed è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere, adesso, dell'ipotesi di reato di furto e danneggiamento.

A raccontare tutto ai poliziotti del commissariato di Sciacca è stato un giovane, il proprietario del ciclomotore. Il ragazzo ha spiegato d'essersi fermato in un bar del centro storico per un impellente bisogno fisiologico. Forse distrattamente o forse fidandosi della zona, il giovane ha lasciato le chiavi del ciclomotore al quadro di accensione e il casco sulla sella. Al suo ritorno, il ciclomotore non c'era però più.

Tramite una persona anziana, che era in zona, il ragazzo ha appreso che il ciclomotore era stato preso da un uomo. E venti minuti, il trentenne è tornato al bar, ma la moto aveva una fiancata danneggiata. Il saccense ha provato a spiegare e a giustificarsi sostenendo d'aver preso la moto per andarsi a comprare le sigarette.