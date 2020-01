Rissa fra giovanissimi: in due restano feriti, denunciati tutti i coinvolti

Scoppia la rissa fra giovanissimi, in due restano feriti anche se rifiutano di recarsi al pronto soccorso per le necessarie cure. I poliziotti hanno denunciato tutti i coinvolti per l'ipotesi di reato di rissa in concorso e possesso di oggetti atti ad offendere. E' accaduto tutto la scorsa notte in via Cappellino a Sciacca.

I poliziotti del locale commissariato sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata sulla linea 112 Nue. Nella segnalazione si parlava - ma in maniera non chiara - di una aggressione subita da una ragazza. Le pattuglie sono dunque accorse, il più in fretta possibile, in via Cappellino. La ricostruzione dell'accaduto è stata, naturalmente, fatta immediatamente: poco prima c'era stata una rissa tra minori. Durante il tafferuglio, un giovane impugnava - per scagliarsi contro gli altri coinvolti - un grosso pezzo di legno che è stato ritrovato e sottoposto a sequestro penale.

Due giovani riportavano traumi ed escoriazioni varie, ma nonostante le ferite rinunciavano d'andare al pronto soccorso. A conclusione dell'attività investigativa, tutti i coinvolti sono stati deferiti per le ipotesi di reato di rissa in concorso e possesso di oggetti atti ad offendere.