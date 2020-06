In mezzo alla carreggiata e a "passo d'uomo": rifiuta l'etilometro, denunciato

Marciava praticamente in mezzo alle due carreggiate e a “passo d’uomo”. I poliziotti della Stradale quando hanno visto quell’utilitaria, lungo la statale 115, con alla guida un giovane, si sono subito insospettiti. Gli agenti, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, hanno subodorato che quel ragazzo potesse essere alticcio. Un pericolo dunque per se stesso e per tutti gli altri automobilisti. E’ scattato dunque il controllo. Il trentunenne fermato è risultato avere un alito che puzzava d’alcolici e, pare, che non parlasse con molta lucidità. I poliziotti della Stradale avrebbero voluto sottoporlo all’esame dell’etilometro, ma il trentunenne – residente nella provincia di Trapani – s’è rifiutato. Non c’è stato, di fatto, verso per gli agenti della Stradale di spiegare che non sarebbe cambiato nulla e che ugualmente sarebbe scattata la denuncia. Dopo ripetuti tentativi, i poliziotti non hanno potuto far altro che prendere atto del rifiuto dell’accertamento etilometrico e, identificando il giovane, è stata formalizzata la denuncia alla Procura della Repubblica di Sciacca. E’ nei pressi dell’area Saccense infatti che il controllo mirato, perché appunto i poliziotti si erano insospettiti per le modalità di guida, è scattato.

Rifiutarsi di sottoporsi all’esame dell’etilometro – è già accaduto altre volte ad Agrigento, ma non soltanto, - non significa riuscire a scampare la denuncia alla Procura per guida in stato d’ebbrezza. La denuncia viene, infatti, formalizzata lo stesso ed ha, di fatto, grosso modo, lo stesso identico valore.

I controlli, da parte della polizia Stradale, proseguiranno durante tutta l’estate. E non soltanto in occasione dei week end. Lo scopo è, naturalmente, uno soltanto: prevenire possibili incidenti stradali, anche gravi.