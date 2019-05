"Ruba un tv color lasciato dentro l'abitacolo di una auto", bloccato e denunciato

E' stato trovato in possesso di un televisore da 32 pollici, che era stato rubato dall'interno dell'abitacolo di un'autovettura, e di un coltello a punta. E' per le ipotesi di reato di ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere che un saccense è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura. I poliziotti del commissariato cittadino sono intervenuti, nel piazzale antistante all'ospedale "Giovanni Paolo II", per la segnalazione di un uomo che disturbava i passanti.

Quando gli agenti sono arrivati nel piazzale del pronto soccorso, subito sono stati avvicinati da una donna che segnalava il furto del televisore, 32 pollici, dall'interno della sua auto ferma proprio in quel piazzale. Gli agenti, senza perdere neanche un secondo, si sono messi a "caccia" del ladro e, nella vicina Pompei, è stato bloccato un saccense, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto sospetto. E' scattata la perquisizione personale e nella sua tasca destra dei pantaloni, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a punta. Recuperato, e sequestrato, anche il televisore.