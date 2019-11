"Raccolta di scommesse clandestine", 3 denunciati e multe per 130 mila euro

Raccolta di scommesse senza la necessaria autorizzazione: senza la licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura di Agrigento. E' per questo motivo che tre saccensi, titolari di altrettanti esercizi commerciali, sono stati denunciati dai poliziotti del commissariato di Sciacca. Sono state elevate sanzioni anche per complessive 130 mila euro. Una vera e propria "stangata" per quanti non rispettano le normative. Di fatto, l'attenzione - della polizia di Stato - contro il fenomeno delle scommesse clandestine è massima. Occorre, naturalmente, anche provare a mettere un freno alle crescenti ludopatie che stanno rovinando tantissime famiglie.