Covid-19, affidati i lavori per creare posti presa gas medicinali

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento continua ad attrezzare i presidi ospedalieri. Si teme naturalmente per una seconda ondata epidemiologica e dunque gli ospedali devono essere preparati. E’ in quest’ottica – sempre nell’ambito dell’emergenza Covid-19 - che sono stati aggiudicati i lavori urgenti per l’aggiunta di posti presa gas medicinali nei locali adiacenti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Gli interventi sono stati aggiudicati, in maniera definitiva, alla “Rivoira pharma srl” di Milano. L’importo dei lavori è di 10.172,23 euro oltre Iva. Sono tantissimi gli interventi che, in tutti questi mesi di pandemia, sono stati fatti in maniera particolare nei due presidi di Agrigento e Sciacca. Per fortuna, fino ad ora, non c’è stato mai veramente bisogno di rendere questi punti Covid-19 operativi. Ma l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha “risposto” con tempestività ed ha cercato veramente di preparare i presidi ospedalieri per poter dare aiuto.

Manca sempre il reparto di Malattie infettive in provincia di Agrigento, ma c’è un impegno preciso tanto dall’Asp quanto dall’assessorato regionale alla Sanità.