Ospedale, Bilello (M5S): "Si riattivino con urgenza i servizi ambulatoriali"

"Per l'ospedale di Sciacca vogliamo azioni concrete e tangibili e non rassicurazioni a mezzo stampa". Lo ha dichiarato Teresa Bilello, consigliere comunale del Movimento cinque stelle. "Condivido le preoccupazioni del comitato civico per la sanità. Preoccupazioni che sono di tutti i cittadini, sia saccensi che dell'hinterland, che vedono ogni giorno l'ospedale di Sciacca languire in termini di servizi e risorse umane". Dopo l'emergenza Covid, l'attività a pieno regime, all'interno del nostro nosocomio, secondo quanto evidenzia il consigliere comunale, non accenna ancora a riprendere. "Oggi l’organico è carente in tutte le unità operative, ma l'Asp, invece di colmare le carenze, propone ai nostri medici di effettuare 'prestazioni aggiuntive' all'ospedale di Canicattì. Eppure quando, in passato, a Sciacca proprio in Cardiologia ed Emodinamica c'erano pochi medici nessuno dell'Asp si è posto il problema, mentre ora, anziché trovare soluzioni alternative, si è deciso di usare le professionalità del nostro presidio ospedaliero".

"L'Asp, piuttosto, provveda con urgenza ad attivare i servizi ambulatoriali, compresi DH e DS; ridare piena funzionalità a tutte le unità operative; acquistare le apparecchiature biomedicali necessarie; completare le unità operative, dalla Stroke Unit alla camera calda e astanteria con le linee di monitoraggio; incrementare il personale medico, infermieristico e ausiliario; risolvere definitivamente l'atavico problema delle zanzare; istituire il servizio H24 del centralino di presidio. L'ospedale di Sciacca abbia piena dignità e rispetto una volta per tutte" - ha concluso Teresa Bilello - .