Video sorveglianza, approvato il mutuo per 18 nuove telecamere

La Cassa Depositi e Prestiti ha approvato il mutuo. Si lavora, adesso, al bando con l’obiettivo di definire la gara e realizzare il progetto di collocazione delle 18 telecamere che rientrano nel sistema di videosorveglianza di Sciacca. Un progetto che costerà 99 mila euro.

Il Comune, seguendo il suggerimento delle forze dell’ordine, ha garantito copertura alle zone di entrata e di uscita dalla città anche con alcune telecamere che rilevano il numero di targa dei mezzi. Telecamere in viale Siena, in via Pompei e in via Cappuccini per coprire quel versante, e in via Ghezzi e in via Figuli. Due sono previste in piazza Scandaliato, una a San Michele e una a Porta Palermo.