Coronavirus, nuovi contagi a Realmonte, Canicattì e Casteltermini: muore pensionato saccense

Da 115 a 118. Sono tornati, purtroppo, ad aumentare i contagiati da Covid-19. Nuovi casi, nelle ultime ore, si sono registrati a Casteltermini, Realmonte e a Canicattì. Intanto, purtroppo, s'è anche registrata una nuova vittima: un pensiionato 85enne di Sciacca e pertanto gli agrigentini che hanno perso la vita, da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, sono arrivati a 12.

Anziano saccense perde la vita ad Enna

Aveva 85 anni l'anziano di Sciacca - ed è la quarta vittima da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus - che è morto all'ospedale "Umberto I" di Enna. Il pensionato era stato fra i primi a contrarre - mentre era ricoverato nel reparto di Medicina dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca - il Covid-19. Lo scorso 7 marzo, l'uomo - che aveva patologie pregresse - venne trasferito ad Enna. Adesso, la disgrazia e in queste ore la salma sta per essere traslata verso "casa", verso Sciacca cioè.

Prima dell'ottantacinquenne, sempre a Sciacca, avevano perso la vita altri tre anziani. Ma c'è stato anche il decesso di un pensionato - ed è stato il primo dell'intera provincia - di Ribera e un'altra vittima era residente a Menfi. Dopo questa nuova tragedia, salgono - complessivamente - a 12 gli agrigentini che hanno perso la vita con il Coronavirus.

Tre tamponi positivi in poche ore

Sui complessivi 3670 tamponi effettuati da quando è scoppiata la pandemia, sono 118 (+3 rispetto a ieri) gli infetti. I nuovi contagi si sono registrati a Canicattì che è passata a complessivi 7 casi (sono però 3 i guariti); a Casteltermini che è salita a 4 e a Realmonte che è arrivata a 2. Per Casteltermini si tratta di un paziente che era ricoverato all'ospedale di Mussomeli e che già ieri - secondo quanto venne reso noto dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta: Alessandro Caltagirone - era stato trasferito a Malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia. Per Realmonte, secondo quanto è stato reso noto dal sindaco Lillo Zicari, si tratta della moglie dell'uomo che era risultato positivo lo scorso 16 aprile. "Oggi, l’Asp di Agrigento mi ha comunicato che anche la moglie, purtroppo, è risultata positiva al test di laboratorio per la ricerca del SARS-Cov-2, mentre tutti gli altri familiari, figli, nuore e generi, sono risultati negativi al tampone - ha reso noto Lillo Zicari - . Voglio dunque comunicarvi che la situazione è rimasta circoscritta sin da subito ed è sotto controllo. Continueremo comunque a mantenere un atteggiamento molto prudente e vigile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati Comune per Comune

Agrigento resta ferma a 13 contagiati (7 i guariti); Aragona è ad 1 che è già fuori pericolo; Caltabellotta e Camastra restano con un positivo; Campobello di Licata ne ha 5 (0 guariti); Canicattì è salita a 7 (3 i guariti); Casteltermini ha 4 ammalati; Favara: 4 (2 guariti); Lampedusa ne ha 1 (il sindaco aveva reso noto il doppio tampone negativo); Licata ha 8 contagiati (7 guariti); Menfi è a quota 12 di cui 7 ormai fuori dall'incubo Coronavirus; Montallegro e Naro hanno ancora 1 caso; Palma di Montechiaro ne ha 9 ma 6 sono guariti; Porto Empedocle è a quota 6 (1 guarito); i 3 di Raffadali sono tutti guariti; Ravanusa ha 4 contagiati di cui 1 guarito; Realmonte è salita a 2; Ribera ne ha 8 di cui 7 guariti (dovrebbero essere tutti tranne la persona che è deceduta); 3 su 3 sono guariti a Santa Margherita Belice; 14 su 23 i guariti di Sciacca e 1 su 1 il guarito di Siculiana. I guariti complessivamente sono arrivati a 63, le persone in quarantena sono 29, mentre i ricoverati sono 12.