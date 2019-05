Minaccia con una spranga di ferro una donna: bloccato e portato in commissariato

E' stato rintracciato e portato in commissariato. La sua posizione è, attualmente, al vaglio degli investigatori e degli inquirenti. Si tratta dell'uomo che, stamattina, a Sciacca - in via Giuseppe Licata per la precisione - avrebbe minacciato con una spranga di ferro una donna. Le minacce, realizzate in pieno centro storico, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme e, nonostante l'uomo si sia allontanato con tutta la spranga, una pattuglia della polizia di Stato è riuscita, quasi subito, a bloccare l'individuo che, adesso, naturalmente, rischia una denuncia, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Sciacca.

I poliziotti stanno però cercando di inquadrare cosa sia effettivamente accaduto in via Giuseppe Licata. La donna, a quanto pare, aspettava l'uscita da scuola dei figli quando, appunto, sarebbe stata avvicinata.